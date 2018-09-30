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بدء التصويت في انتخابات برلمان إقليم كردستان شمال العراق

أربيل- أ ش أ
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 9:57 ص | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 9:57 ص

بدأت صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الانتخابات العامة لبرلمان إقليم كردستان، شمال العراق، وسط تكثيف للإجراءات الأمنية قرب مراكز الاقتراع.

ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات 3 ملايين و85 ألفاً و461 مواطناً، وكانت قد أجريت عملية التصويت الخاص، التي انتهت أول أمس الجمعة، وشملت 170 ألفاً و469 شخصاً في قوات البشمركة والأجهزة الأمنية.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان قد أعلنت الجمعة نجاح عملية التصويت الخاصة بانتخابات برلمان كردستان بنسبة المشاركة في عموم الإقليم بلغت 91%.

وقال المتحدث باسم المفوضية شيروان زرار، في مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن عملية التصويت الخاصة جرت بنجاح، وتمت السيطرة على الخروقات البسيطة التي حصلت خلال فترة قصيرة".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في كردستان قد أعلنت عن تسجيل "خروقات" في عملية التصويت الخاصة في انتخابات برلمان الإقليم.


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