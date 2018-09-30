وزير الرياضة يجري اتصالا بمرتضى منصور لبحث أزمات الزمالك

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اتصالاً هاتفياً برئيس نادي الزمالك مرتضي منصور لبحث العقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) واللجنة الاولمبية المصرية بحق رئيس نادي الزمالك.



وقرر الكاف أمس السبت إيقاف مرتضي منصور رئيس الزمالك لمدة عام وتغريمه 40 ألف دولار .



كما أصدرت اللجنة الاولمبية المصرية قراراً بتجميد عمل مرتضي منصور ومنع إقامة أي مباراة داخل نادي الزمالك المصري لحين خضوع رئيس الزمالك للتحقيق.



وعقد مجلس إدارة الزمالك اليوم الأحد اجتماعاً برئاسة مرتضي منصور أتخذ خلاله عدد من القرارات الهامة لصالح النادي وذلك بشأن الأحداث الأخيرة .



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه القرارات في المؤتمر الصحفي المقرر له صباح غدً الاثنين.