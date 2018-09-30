«القوى العاملة» تتابع مستحقات مصري توفي في حادث بالأردن

عاد إلى أرض الوطن، قادما من عمان، الأردن، اليوم الأحد، جثمان المواطن المصري محمود محمد خالد، الذي لقي مصرعه في حادث سقوط من أعلى سقالة مؤخرا.

وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان بمتابعة مستحقات المواطن المتوفي، لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال "سعفان"، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، أوضح فيه أن المواطن المصري المتوفي كان قد تعرض لحادث سقوط من أعلى سقالة في أثناء هروبه من حملة تفتيشية من قبل وزارة العمل الأردنية.

وقام المستشار العمالي بزيارته في المستشفى عدة مرات، قبل الوفاة، وأكد الطبيب المعالج أن حالته الصحية متأخرة، حيث كان يعاني من كسر في فقرات الظهر، مع ضرورة قيام المستشفى بعمل جراحة عاجلة له في الظهر، وأن نسبة النجاح في العملية 10%، مع أنه في حالة نجاح العملية سوف يصاب بشلل تام وعدم القدرة على المشي مرة أخرى.

وفي نفس السياق، أشار المستشار العمالي إلى أن هناك عاملا آخر يدعي جمال إبراهيم محمد تعرض لحادث سقوط من ارتفاع 9 أمتار بسبب الهروب من حملة تفتيشية لوزارة العمل الأردنية، وطلب من مكتب التمثيل العمالي أن يساعده في إنهاء إجراءات العودة لمصر لكي يستكمل العلاج هناك، وجاري إنهاء إجراءات إجازته للعودة لمصر.