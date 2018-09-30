قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، زيادة عدد دوائر محكمة الجنايات التي تنظر قضايا الإرهاب، في اعتمادها توزيع العمل للعام القضائي الجديد 2018-2019، لتصبح 9 دوائر بدلا من 7 تعقد جلساتها في قاعات المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

الدائرة الأولى التي أضيفت لدوائر الإرهاب، هي الدائرة 30 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الذي كان يرأس إحدى دوائر محكمة جنايات بورسعيد وأصدر الحكم في قضايا مذبحة استاد بورسعيد وأحداث سجن بورسعيد، والدائرة الثانية هي الدائرة 9 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي.

وتنضم الدائرتان الجديدتان للدوائر السبع السابقة، لتصبح الدوائر التسع، هي:

الدائرة 23 شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، طرة.

الدائرة 21 شمال القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، طرة.

الدائرة 28 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، طرة.

الدائرة 15 شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الأكاديمية وطرة.

الدائرة 11 جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، الأكاديمية وطرة.

الدائرة 14 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، طرة.

الدائرة 5 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، الأكاديمية.

الدائرة 30 شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، طرة.

الدائرة 9 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، طرة.

وعلى صعيد جميع دوائر محكمة استئناف القاهرة، زادت عدد دوائر جنايات جنوب القاهرة دائرة واحدة جديدة، ليصبح عددها 29 دائرة، فيما زادت دوائر جنايات شمال القاهرة 3 دوائر جديدة ليصبح عددها 30 دائرة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، عقدت أمس، جمعيتها العمومية العادية بدار القضاء العالي لإقرار توزيع العمل في العام القضائي الجديد 2018-2019.