ولي العهد السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى الكويت

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عن مغادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المملكة العربية السعودية، متوجهًا إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وقالت «الخارجية السعودية»، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن «هذه الزيارة تأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وانطلاقًا من حرصه على التواصل وتعزيز روابط الأخوة بين السعودية والكويت، واستجابة لدعوة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح».

وأضافت أن «ولي العهد السعودي سيلتقي خلال هذه الزيارة بأمير الكويت وعددًا من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك».