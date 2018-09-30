جاتوزو: نحتاج لتطوير منظومتنا الدفاعية

يرى جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان أن فريقه مطالب بصورة أكبر في المباريات المقبلة بتطوير مستواه على الصعيد الدفاعي، إذا ما أراد أن يكون بين كبار الدوري الإيطالي.

واستعاد ميلان نغمة الانتصارات عقب الفوز الكبير على مضيفه ساسولو بنتيجة 4-1 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقال جاتوزو في تصريحات صحفية عقب المباراة: "نحن نقدم كرة قدم جيدة، للأسف كان يمكننا الخروج بالانتصار بدلا من التعادل أمام إمبولي، ولكن في النهاية نجحنا اليوم في الفوز ضد ساسولو".

وأضاف: "إذا أردنا أن نصبح فريقًا رائعًا، يجب أن نعطي استمرارية للمباراة، يمكننا تحسين مستوانا الدفاعية، والذي ظهر الضعف عليه في هذا الجانب، لكن هذا أيضا بسبب لاعبي خط الوسط الذين يتخلفون في العمق".