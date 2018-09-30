كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن سبب انتشار ظاهرة السحر في المقابر، موضحًا أن ضعف الخطاب الديني، وعدم وجود ردود قاطعه من الشيوخ على بعض القضايا الاجتماعية يعد سببًا رئيسيًا في انتشار الظاهرة.



وقال في لقائه ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، إن من يعملون في السحر نصابين والمترددين عليهم ضحايا، لعدم وجود سحر في الحقيقة، مستشهدًا بآية من القرآن الكريم توضح حقيقة وجود السحر «فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى».



وأوضح أن الدجالين يتخذون من ادعاء الورع وعدم الحصول على المال طريقًا لإقناع ضحاياهم، بينما ينفق المصريين مبالغ كبيرة جدًا تتخطى الملايين سنويًا على أعمال الدجل والشعوذة، معقبًا: «الأثر الذي يشعر به الإنسان نابع من الإيهام والتخيل وليس من تأثير السحر».



وذكر أن جمهور العلماء لم يتفقوا على وجود السحر ومنهم من أنكر وجوده، وكل آيات القرآن الكريم تثبت أن السحر لا حقيقة له، مؤكدًا على أهمية الخطاب الديني في وضع حلول حاسمة بشأن أعمال الدجل والشعوذة.





