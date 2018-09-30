حبس المتهم بتهريب قاتل أطفاله بالشروق من سجن القطا 4 أيام

قضت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهم «عوده س ص» المتهم بارتكاب مذبحة الشروق وقتل زوجته وأطفاله، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمه تسهيل تهريب المتهم كرم، المحكوم عليه بالإعدام من سجن القطا إبان ثورة يناير عام 2011.

وواصلت نيابة القاهرة الجديدة مساء أول أمس، تحقيقاتها مع المتهم «كرم»، في جريمة هروبة من سجن القطا عام 2011 بعد الحكم عليه بالاعدام فى قضية إتهامة بقتل مقاول وتمزيق جثته، حيث طالب محمود الشناوى محامي المتهم، بسؤال مدير الأمن العام والأمن الوطني، حول عملية هروب السجناء من سجن القطا خلال الثورة.