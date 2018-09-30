ننشر حكاية شاب قتل جدته لسرقتها وشراء المخدرات بالهرم

أقدم مدمن مخدرات على قتل جدته بمنطقة الهرم بعدما استضافته في منزلها لمحاولة علاجه من الإدمان؛ لتلقي جزائها بطعنات بصدرها لسرقة مشغولاتها الذهبية وجلب المواد المخدرة، فيما ألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأحيل لنيابة الهرم بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة للتحقيق معه.

تفاصيل الواقعة والتي كشفها رجال المباحث تأتي خلال بلاغ تلقته مباحث الهرم بمقتل عجوز داخل منزلها بمنطقة الهرم وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وبانتقال القوات الأمنية عثرت على جثة عجوز بها عدد من الطعنات وغارقه في دمائها، وبالاستماع لشهود العيان والجيران من المتواجدين بميحط المنزل أشاروا إلى وجود شاب بصحبة السيدة وزوجها وأنه غادر الشقة بعد وقوع الجريمة.

مباحث الجيزة كثفت تحرياتها وتوصلت إلى أن الشاب يدعى «أحمد» 27 عاما، عاطل ومدمن مخدرات وأحضره جده زوج المجني عليها للإقامة معهما في محاولة منهما لعلاجه من الإدمان.

وأضافت التحريات أن الجد خرج يوم الواقعة متجها لإنهاء إجراءات خاصة ببطاقة الرقم القومي الخاص بالمتهم لإدخاله في مستشفى أومصحة لعلاج الإدمان على حساب الدولة، وبسبب رغبة المتهم في الحصول على المواد المخدرة ومنعه من قبل الجد والجدة وعدم وجود مبالغ مالية معه فطلب من المجني عليها الحصول على المخدر فرفضت منحه أي مبالغ مالية فنشبت بينهما مشادة ومشاجرة قتلها على إثرها بسلاح أبيض.

فيما ألقت القوات الأمنية القبض على المتهم وبمواجهته بالواقعة أقر معترفا أنه قتل جدته من أجل «الكيف»، مشيرا إلى أنه نادما على فعلته وأنه كان لا يرغب إلحاق الأذى بها، فأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق فيه.