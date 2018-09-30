تنفيذ دورة لـ50 شابا وفتاة ضمن «ابدأ مشروعك» بالوادي الجديد

أكد بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه سيتم تنفيذ دورة لـ50 شابا وفتاة من أبناء المحافظة تحت شعار «ابدأ مشروعك»، بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك للتعريف بطرق إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المختلفة والسعي الدائم إلى توفير فرص عمل للشباب.

وقال «شوقي»، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الدورة سيتم تنفيذها في الفترة من 10 وحتى 15 أكتوبر المقبل، وتشمل المرحلة العمرية من سن 21 وحتى 45 عاما، وسيتم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين بهدف تأهيل الشباب لدخول سوق العمل ورفع معدلات التنمية بالمحافظة.