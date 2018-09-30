علق اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، على تكدس سيارات النقل على بعض الطرق المؤدية للدائري.



وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، إن اصطفاف قائدي سيارات النقل الثقيل على جوانب الطرق المؤدية للدائري في انتظار السماح لها بالسير عليه في الموعد الذي حددته الدولة سلفًا، هو السبب في التكدسات التي شهدها مطلع طريق الواحات والطريق الزراعي.



وطالب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتفعيل القانون ضد أي من يثبت تعمده تعطيل الحركة المرورية وذلك لمواجهة التكدس على الدائري، سواء بسحب تراخيص سيارات النقل، التي تستبق في الاصطفاف على جوانب الطرق قبل الموعد المحدد للسير عليه، أو بتنفيذ باقي العقوبات التي نص عليها القانون في هذا الإطار.



وأوضح أن جريمة تعطيل حركة المرور عن عمد، تصل عقوبتها في قانون المرور إلى الحبس حتى 6 شهور، أو دفع غرامة مالية تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه، بينما تصل عقوبة دون المقتضى أي دون عمد إلى دفع غرامة مالية تتراوح من 500 إلى 2000 جنيه.



يأتي ذلك على خلفية، تكدس سيارات النقل الثقيل على طريق الواحات في انتظار السماح لها بالسير على الدائري بعد منتصف الليل.



وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمنع مرور النقل على الدائري من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، بداية من 15 سبتمبر الجاري.



