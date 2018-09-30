محافظ الأقصر يتفقد المنطقة الصناعية بالبغدادي

قام محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بجولة تفقدية في المنطقة الصناعية بمنطقة البغدادي التابعة لمدينة البياضية بالأقصر.

تفقد المحافظ الحدود الجغرافية للمنطقة التي صدر قرار توسعة لها الأول بمساحة 53 فدانا، والثاني بمساحة 58 فدانا؛ ليصبح إجمالي مساحة المنطقة 311 فدانا، كما تابع أعمال إنشاءات المنشآت الصناعية التي تتم داخل المنطقة وقطع الأراضي المخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الذين تمت الموافقة على طلباتهم بتخصيص أراضي لهم لإقامة منشآت صناعية داخل المنطقة.

ومن جانبه، صرح المهندس هيثم حجاج مدير المنطقة الصناعية بالبغدادي بأنه تم تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، كما تم تسليم المتقدمين بطلبات لإنشاء منشآت صناعية عدد 39 قطعة أرض بالمجان مخصصة لإقامة هذه المنشآت بالمنطقة الصناعية ويجري أعمال الإنشاءات لها في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليم 24 قطعة أخرى للمتقدمين بطلبات الاستثمار بالمنطقة في الفترة المقبلة.

ولفت مدير المنطقة الصناعية إلى أن المساحات المخصصة التي جرى تسليمها تتراوح من 300 متر إلى 17 ألف متر، وأن الحد الأقصى والمسموح به للمساحات المخصصة يصل إلى 20 ألف متر فقط للمستثمر، مشيرا إلى مد خطوط المياه والكهرباء للمجمع الصناعي الذي يجري إنشاؤه على مساحة 49 فدانا؛ لاستكمال أعمال البناء والتشييد للمجمع الذي يستوعب نحو 200 مصنع، وذلك ضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة والتي تهدف لإنشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا بمختلف المحافظات.

وأشار «حجاج» إلى أن بعض الأنشطة الصناعية بالمنطقة ستضم منشآت صناعية للرخام والجرانيت، والتعبئة والتغليف، والبلاستيك والثلج، وأعلاف دواجن، وأدوات مدرسية، وقطع غيار تكييفات، ومصانع طوب وبلاط الإنترلوك.