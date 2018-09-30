إغلاق 4 فصول عشوائية بإحدى المدارس بالمنيا حفاظا على سلامة الطلاب

قال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، إنه تم نقل طلاب الصف السادس الابتدائي بمدرسة طلعت حرب الابتدائية، إلى مدرسة منسافيس الإعدادية، مع غلق أربعة فصول عشوائية بالمدرسة قام الأهالي ببنائها ضماناً لسلامة الطلاب والحفاظ على أرواحهم.

جاء ذلك خلال جولة قام بها رئيس المركز، بمرافقة محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة التعليمية، وأشرف شوقي عضو مجلس النواب، بعدد من مدارس قرية منسافيس، للوقوف على مدى انتظام سير العملية التعليمية وجاهزية المدارس، ومدى ملائمة مبانيها لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي.

وأكد رئيس المركز أن المحافظ وجه بمعاينة المبنى الأساسي بمدرسة طلعت حرب الابتدائية من قبل هيئة الأبنية التعليمية، للتأكد من سلامة المبنى وصلاحيته واكتمال أعمال الصيانة اللازمة له.

كما وجه بتسليم الكتب للطلاب دون التقيد بالمصروفات مع حسن معاملة أهالي الطلاب، والوقوف على المشكلات التي تواجه أبناءهم وتلافيها، من أجل إعلاء المصلحة العامة للطالب والمساهمة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وكلف المحافظ، رئيس المركز ورؤساء القرى بمتابعة المدارس بنطاق المركز، وإعداد تقارير بالملاحظات التي يتم رصدها خلال الزيارات والمستلزمات التي تحتاجها المدارس للعرض، لاتخاذ اللازم وتحقيق الانضباط داخل المدارس وضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.