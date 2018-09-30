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«الفيروسات الكبدية»: علاج أكثر من مليوني مريض بفيروس «سي» خلال الـ4 سنوات الماضية

نور رشوان
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 8:00 م | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 8:00 م

أشاد الدكتور إمام واكد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالجهود التي بذلتها الدولة، خلال السنوات القليلة الماضية، لمكافحة فيروس «سي».

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إنه «تم خلال الأربع سنوات الماضية علاج أكثر من مليوني مريض من فيروس "سي"»، مضيفًا: «في عام 2016 مصر عالجت عدد مرضى أكبر من العدد الذي تم علاجه في العالم كه»، على حد قوله.

وأضاف أن «مبادرة المسح الطبي الشامل التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من الغد تعتبر أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية»، مشيرًا إلى أنه سيشمل أكثر من 50 مليون مواطن.

وأوضح أن «المرحلة الأولى التي ستبدأ غدًا تضم 9 محافظات، وستشمل 17 مليون مواطن»، مضيفًا أنه «سيتم أيضًا الكشف على أمراض أخرى مثل السكر والضغط والسمنة».

ويبدأ غدًا الاثنين، تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة المسح الطبي الشامل لفيروس «سي»، في تسع محافظات، وهي أسيوط، وجنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم.


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