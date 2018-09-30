«الخارجية الإيرانية»: سننسحب من الاتفاق النووي إذا لم تكن الآلية الأوربية فعالة

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، من أن إيران ستنسحب من الاتفاق النووي إذا لم تكن الآلية الأوروبية الهادفة إلى الحفاظ على الاتفاق النووي فعالة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «إرنا»، اليوم الأحد، عنه القول: «إذا كانت الآلية الخاصة التي أنشأها الأوروبيون غير فعالة، ربما تنسحب إيران من هذا الاتفاق».

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخرا عن أنه سيوفر قنوات دفع جديدة لتسهيل الأعمال التجارية مع إيران دون تضارب مع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك المرتبطة بصادرات النفط. وأكد الاتحاد أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو بصورة أحادية.

وأضاف «ظريف» أن إيران تخطط للتعامل بالعملات الأخرى، لتحل محل الدولار، في بيع النفط والتجارة الدولية لمواجهة العقوبات النفطية الأمريكية. وأوضح أن دولا بدأت في إبرام اتفاقيات لاستخدام عملتها المشتركة في التجارة الثنائية.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب إيران من الاتفاق النووي سيفتح الباب أمام هجوم عسكري على إيران، قال «ظريف»: «أعتقد أنه إذا كانت أمريكا تعتقد أنه يمكن أن تنجح في مثل هذا الهجوم على إيران، لنفذت هذا الأمر».

ووفقا لصحيفة «واشنطن بوست»، فإن «ظريف» اعتبر أن الولايات المتحدة هي المعتدي في المنطقة. وقال: «هل رأيتم خريطة توضح جميع القواعد الأمريكية الموجودة حولنا؟ نحن في منطقتنا ولم نهاجم أي بلد. لم نرسل قواتنا الي أي مكان دون أن يُطلب منا. نحن سعداء بحجم بلدنا وجغرافيتنا ومواردنا، ولم نطمع بتربة أو موارد أي شعب ومكان آخر».