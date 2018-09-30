قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن «السدة الشتوية هي إجراء طبيعي سنوي، تقوم به وزارة الري من خلال أجهزتها المعنية، لتخفيض مناسيب المياه في نهر النيل والمجاري المائية المختلفة».



وأوضح في تصريحات لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «الهدف من هذا الإجراء هو القيام ببعض الأعمال الإنشائية بالقطاعات المائية، والتي لا يمكن القيام بها إلا بعد خفض مناسيب المياه»، مضيفًا: «هذا الإجراء ليس وليد اليوم، بل يتم اتباعه منذ زمن».



وأضاف أن «السدة الشتوية لا تتم إلا بقرار وزاري، يصدر بتاريخه في الجريدة الرسمية، ويتم إخطار وزاراة الزراعة والمحافظات به»، متابعًا: «منعًا للشائعات، مفيش حد بيقفل علينا المحبس، والقرار ده إحنا اللي بناخده»، على حد تعبيره.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إلى أنه «يتم اختيار موسم الشتاء للقيام بهذا الإجراء نظرًا لانخفاض استهلاك المياه به، كما أنه موسم سقوط الأمطار».



