استمرار جهود البحث عن ضحايا زلزالي إندونيسيا وسط أعمال نهب

تتواصل اليوم الأحد، جهود البحث عن ضحايا الزلزالين وموجات المد العاتية "تسونامي"، التي ضربت جزيرة سولاويسي الإندونيسية، وذلك بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 832 شخصا.

ورجح سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ارتفاع عدد القتلى مجددا.

وقال إن: "إمكانية الوصول لا تزال محدودة جدا، كما لا تزال الاتصالات مقطوعة مع منطقتي دونجالا وسيجي بسبب انقطاع الكهرباء"، مؤكدا:"ما زلنا لا نملك معلومات حول التأثير الكامل للكارثة".

وعثر رجال الإنقاذ على مؤشرات حياة وسط الحطام في مركز تجاري بمدينة بالو بعد نحو يومين من زلزال الجمعة، إلا أنهم لا يزالون يكافحون من أجل إنقاذ الضحايا.

ومع بطء تدفق المساعدات بسبب الدمار الذي تعرضت له البنية التحتية، لجأ سكان محليون إلى نهب متاجر الدور الأرضي من المركز التجاري، رغم وجود تحذيرات من أن المبنى غير مستقر.

وذكرت محطة "مترو تي في"، التي تمكن أحد صحفييها من الوصول إلى دونجالا اليوم، أن الناجين في حاجة ماسة إلى مساعدات.