سيدات سلة الأهلي تفوز على الشمس وتتأهل لنهائي بطولة منطقة القاهرة

فاز الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، على نظيره، الشمس، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار إياب الدور قبل النهائي من بطولة منطقة القاهرة.

وحسمت سيدات سلة الأهلي المباراة لصالحهن بنتيجة 78-49، في مباراة شهدت أداء مميز من سيدات الأحمر، تحت قيادة الكابتن إيهاب الألفي، ونجح في التأهل إلى الدور النهائي من البطولة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي، تحت قيادة الكابتن إيهاب الألفي، قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره، الزهور، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الأخير، في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة منطقة القاهرة، بنتيجة 52-35.

ويواجه ، سيدات الأهلي ، الفائز من مباراة الجزيرة وهليوبوليس، الثلاثاء المقبل، يوم 2 أكتوبر في نهائي البطولة على صالة استاد القاهرة.

ويتطلع الأهلي هذا الموسم للحفاظ على لقب بطولة منطقة القاهرة، الذي حصده الموسم الماضي.