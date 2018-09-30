صرف تعويضات مالية لأسر ضحايا انقلاب جرار زراعي في ديرب نجم بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه سيتم صرف تعويضات مالية لأسر المتوفيات والمصابات من الفلاحات ضحايا حادث انقلاب جرار زراعي بمصرف مياه بقرية «تل القاضي» التابعة لدائرة مركز ديرب نجم.

وأوضح المحافظ، في تصريحات خاصة لـ«الشروق» اليوم الأحد، أن التعويضات سيتم صرفها بصورة عاجلة لأسر الضحايا من المتوفيات والمصابات، مشيرًا إلى أنه كلف رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتواصل مع أهالي قرية الضحايا، والاستماع لمطالبهم والعمل على حلها فورًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف تقرير مفتش الصحة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، عن وفاة 5 فلاحات بسبب «إسفكسيا الغرق»، بعدما انقلب بهن جرار زراعي في مصرف مياه بقرية «تل القاضي» التابعة لدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك حال ذهابهن لجني محصول القطن بالقرية.

وتسلم عدد من أهالي الفلاحات جثثهن، وقاموا بتشييعهِن إلى مثواهن الأخير بمقابر أسرهن، وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليهن بمسجد «بلال بن رباح» القريب من مستشفى «ديرب نجم» المركزي.

وأصدر المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول لنيابات الشرقية، في وقت سابق، قرارًا بالتصريح بدفن جثث الفلاحات الخمسة؛ بعدما لقين مصرعهن وهن في طريقهن لجني محصول القطن باليومية في قرية تل القاضي.