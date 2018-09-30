مدرب الوصل الإماراتي سعيد بعبور اتحاد جدة السعودي

أبدى الأرجنتيني جوستافو كونتيروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، سعادته بتأهل فريقه للمرحلة المقبلة من بطولة كأس زايد للأندية العربية ،عقب التعادل أمام اتحاد جدة سلبيا اليوم الأحد في إياب دور الـ32 بالبطولة.

كان الوصل تعادل مع اتحاد جدة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالسعودية 1 / 1 ،ليصعد إلى دور الستة عشر مستفيدا من قاعة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وعن المباراة بشكل عام قال :"لم نكن جيدين في بداية المباراة، ولكن الأداء تحسن مع مرور الوقت واستطعنا السيطرة على مجريات اللقاء . مستوى اللاعبين كان جيدأ وأفضل من المباريات الماضية في الدوري. في الشوط الثاني كنا أقرب للتسجيل ولكن سوء الحظ لازم اللاعبين وافتقدنا للمسة الأخيرة في الشباك، أتمنى أن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة وأن نعالج مشكلة التسرع في إنهاء الهجمة".

وعن الإصابات التي ضربت صفوف الفريق خاصة اللاعبين كايو وهزاع سالم وخميس اسماعيل، قال :"فريقنا يعاني الكثر من الإصابات، أتمنى أن يعود المصابون سريعا حتى نتمكن من مواصلة المشوار بصورة جيدة في الدوري".

وعن الفريق الذي يفضل مواجهته في المرحلة المقبلة خاصة وأن القرعة ستجري يوم 6 أكتوبر، وهل يفضل مواجهة فريق من آسيا أم من أفريقيا، قال كونتيروس :"لست مهتما بالأمر كثيرا ، فريقنا جاهز وسنعمل على تحضيره بشكل جيد للمرحلة المقبلة ، ولكن أفضل أن نواجه فريقا قريبا من الإمارات جغرافيا حتى لا يتأثر اللاعبون بالسفر".