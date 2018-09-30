مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 7 آخرون مساء السبت، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الرابط بين قرية أبو منقار ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.



كان اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى إخطارا بوصول جثة هامدة و7 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزى وذلك نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بطريق قرية أبو منقار – مدينة الفرافرة.



وأسفر الحادث عن مصرع محمود حامد محمد (40 سنة)، وإصابة كل من منصور السيد عبد العاطي (26 سنة)، ومحمد رجب النازحي (35 سنة)، وأسامة فضيل فراج (35 سنة)، وإسماعيل سيد إسماعيل (25 سنة)، بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، كما أصيب 3 آخرون رفضوا نقلهم بسيارات الإسعاف وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.



وتم تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.