*«دع روحك تجذبكَ بصمتٍ إلى ما تحبه، حقاً إنها لن تضللك أبدًا»

صاحب هذه المقولة هو جلال الدين الرومي، العالم الصوفي والأديب والفقيه الديني، والشاعر الذي تركت أشعاره ومؤلفاته الصوفية، تأثيراً واسعاً في العالم العربي والغربي، وترجمت أعماله في العصر الحديث إلى كثير من لغات العالم، ولاقيت صدًى واسعاً، حتىً وصفته الـ«بي بي سي» عام 2007 بأنه أكثر الشعراء شعبية في الولايات المتحدة.

وفي ذكرى ميلاده تستعيد «الشروق» بعض أشهر أقواله:

- الإلهَام الَّذي تبحَث عَنهُ موجُود فِي دَاخِلك مسبقا فَقَط اصْمت وانصِت.

- فلْينكَسر قلْبك مرَّةً تلوَ الأخرَى، وإلَّا فكيفَ لهُ أنْ ينفتِح.

-فيما مضى كُنت أحاول أن أُغير العالم، أما الآن وقد لامستني الحكمة، فلا أحاول أن أُغير شيئاً سوى نفسي.

- مَنْ لا يركض إلى فتنة العشق يمشي طريقاً لا شيء فيه حي.

- إنك قد رأيت الصورة ولكنك غفلت عن المعنى.

-هكذا أود أن أموت في العشق الذي أكنه لك، كقطع سحب تذوب في ضوء الشمس.

-ارتق بمستوى حديثك لا بمستوى صوتك، فالمطر الذي ينميّ الأزهار وليس الرعد.

-من جمال الحياة أن الله يبعث في طريقك ما يوقظك بين الحين والآخر، أنت الذي ظننت لوقت طويل أنك مستيقظ.

-منْ يريدُ القمر لا يتجنَّب اللّيل، من يرغبُ في الوَرد لا يخْشى أشْواكه، ومَن يسعى إِلى الحبّ لا يهرب من ذاتِه.

-دع روحك تجذبكَ بصمتٍ إلى ما تحبه، حقاً إنها لن تضللك أبداً.

-لَم يَكُن أبداً من شروط السير إلى الله أن تكون في حالة طُهرٍ ملائكية، سِر إليه بأثقالِ طينك فهو يحبُ قدومك عليه ولو حَبواً.

-صوتٌ لا يستخدم الكلمات، أنصِتْ إليه.

-اذهب، اعثر على نفسك أولاً، حتى تستطيع أن تجدني أنا أيضا.

-العجْز هُو أجمَل إشارةٍ ربَّانية مِن الله للإنْسان بأَنَّ وقتَ الدُّعاء قَد حَان.

- إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله.

-فالشيء الذي لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، لا يمكن إدراكه إلا بالصمت.

- العشق نبع، فانغمر.

- دع العاشق في كونه.