شرطة التموين تضبط 62 طنا و14 ألف عبوة سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر

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تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط أكثر من 62 طنا، و14 ألف عبوة سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك.

حيث شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة باشراف اللواء أنور سعيد مدير الإدارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمختلف مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وأسفرت جهودها عن ضبط 73 قضية تموينية متنوعة بإجمالي مضبوطات (62.214 طن- 14.184 ألف عبوة- 1621 قطعة أبرزها: ضبط المسئول عن ثلاجة مواد غذائية "دون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "اللحوم ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك معبأة داخل عبوات بدون بيانات حيث ضُبط 3.500 طن لحوم ومصنعاتهاقبل عرضها بالأسواق.

وفي البحيرة تم ضبط مالك ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية "منتجات ألبان" غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تواريخ صلاحيتها وتم ضُبط طن جبن قبل عرضها بالأسواق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.