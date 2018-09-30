محمد صبحي عن ارتفاع كثافة الفصول: بناء مدارس جديدة أفضل من تطوير المناهج حاليا

علق الفنان محمد صبحي، على أزمة تكدس الفصول في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، قائلًا إنه لن يتم تحقيق تعليم جيد في ظل تكدس الفصول في المدراس، حيث يصل عدد التلاميذ إلى 165 تلميذًا في الفصل الواحد، على حد قوله.

وأضاف في لقائه ببرنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن بناء الفصول والمدارس الجديدة لتقليل كثافة الطلاب أهم من تطوير المناهج حاليًا، مؤكدًا على أهمية علاج مشكلة الأزمة السكانية التي تلتهم الأخضر واليابس.

وتابع: «لو تم بناء 50 ألف مدرسة هنحتاج بناء مدارس جديدة العام التالي، لأن لا يوجد وعي بالمشكلة الكبرى وهي زيادة عدد السكان التي قد تكون نعمة في زيادة الإنتاج، أو نقمة في حالة مصر حيث تأكل كل ما هو منتج».

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين الفن والتعليم والثقافة وعلماء الدين، لأن رسم شخصيات الأطفال والشباب في المستقبل يعتمد بشكل رئيسي على هذه الثوابت الأساسية، معقبًا: «ممكن أعمل أحسن تعليم في مصر، وأنا بمسرحية أو فيلم أهد كل اللي بتعمله في ثواني».