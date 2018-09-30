ضبط 4 عاطلين بحوزتهم «استروكس» بالمطرية

ألقت مديرية أمن القاهرة القبض علي 4 عاطلين لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة «الاستروكس» بمنطقة المطرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، حيث أمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، بإحالتهم للنيابة للتحقيق.

ووردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المطرية تفيد بمزاولة «سامح.س»، 36 عاماً، عاطل، والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرهم مخدرات، و «محمد.ف»،21 عاماً، عاطل والسابق اتهامه في قضيتين آخرهم قتل و «محمد.س»، 19 عاماً، عاطل، و «محمد .ا»، 19 عاماً، عاطل، يزاولون نشاطاً غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم علي كيلو ونصف من «الاستروكس» المخدر ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.