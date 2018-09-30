شددت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على أهمية الدور الذي تلعبه المرأة المصرية لحماية الأمن القومي المصري.

وقالت في تصريحات لبرنامج «الأخبار»، الذي يعرض على فضائية «DMC»، مساء الأحد، «نحن نعتبر أن المرأة المصرية هي الحارس للأمن القومي في المجتمع، وخاصة في ظل تنامي وانتشار ظواهر مثل التطرف والإرهاب».

وأضافت أن «المرأة تستطيع أن تقوم بدورها كحارس للأمن القومي المصري من خلال مراقبة أسرتها وأبنائها، وملاحظة أي تحركات يمكن أن تستهدف مجتمعها»، مشيرة إلى أنها العين الحارسة للأسرة بأكملها.

ونظم المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد، مؤتمرًا تحت عنوان «المرأة المصرية والأمن القومي»، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من الخبراء الأمنيين.