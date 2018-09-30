«البديل الألماني» يتفوق لأول مرة على الحزب الاشتراكي في استطلاع للرأي

تقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناهض للهجرة، للمرة الأولى، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط) – الذي ظل طوال عقود أحد الحزبين الرئيسيين في الساحة السياسية في ألمانيا - وذلك في استطلاع للرأي نشر اليوم الأحد.



وبحسب الاستطلاع الذى أجراه معهد "إيمنيد" للأبحاث، لصالح صحيفة "بيلد ام زونتاج" في عددها الصادر اليوم الأحد، فقد حصل حزب البديل على 17% مقابل 16% لصالح الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع، والبالغ عددهم 1902 خلال الفترة ما بين 20 و 26 سبتمبر، اختيار الحزب الذي سيصوتون لصالحه إذا جرت الانتخابات يوم الأحد.



كما حقق الحزب الديمقراطي المسيحي، وشقيقه البافاري الأصغر، الاتحاد الاجتماعي المسيحي نتائج سيئة للغاية، حيث سجلا معا 27%، وهو أقل معدل يسجله التحالف في تاريخ الاستطلاعات التي أجراها "إيمنيد".



ويشكل الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة الحالية، ما يعني أنهم سجلوا مجتمعين 43% ، أي إنهم سيحصلون على أقل من 50% وفقا لهذا الاستطلاع. وفي انتخابات العام الماضي، حققت الاحزاب الثلاثة مجتمعة 53.4%.



وفي استطلاع منفصل للرأي أجراه "إيمنيد" أيضا قال 48% من المشاركين انهم لا يعتقدون أن المستشارة أنجيلا ميركل هي أفضل شخص لهذا المنصب. بالإضافة إلى ذلك، قال 46% إنها لا ينبغي أن تستمر حتى نهاية فترة ولايتها الحالية، والتي من المفترض أن تستمر حتى عام 2021.



علاوة على ذلك، قال 41% من المشاركين إنهم يريدون انتخابات جديدة، حيث لم تسفر انتخابات العام الماضي عن فائز واضح، واستغرقت شهورًا حتى أسفرت عن ائتلاف حاكم، بعد أن فشلت محاولة أولية بين الحزب الديمقراطي المسيحي، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، وحزب الديمقراطيين الأحرار وحزب الخضر.



وشارك في الاستطلاع المتعلق بميركل، الذي جرى يوم الخميس الماضي، 505 أشخاص.