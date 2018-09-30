النفط العراقي يطيح بالصفاقسي التونسي من بطولة كأس زايد للأندية العربية

أطاح فريق النفط العراقي بمضيفه الصفاقسي التونسي من بطولة كأس زايد للأندية العربية، بعدما تعادلا 2/2 اليوم الأحد في إياب دور الـ32 بالبطولة، ليصعد الفريق العراقي لدور الستة عشر.

تقدم الصفاقسي بهدف سجله فراس شواط في الدقيقة 16 من ركلة جزاء وتعادل النفط بهدف سجله ليث تحسين في الدقيقة 60 ،قبل أن يضيف محمد داوود الهدف الاثني للنفط في الدقيقة 68 ثم تعادل فراس شواط للصفاقسي في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1/1 لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب هي التعادل 3/3، إلا أن فريق النفط العراقي صعد لدور الستة عشر مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين