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محمود محي الدين: عدم شعور المواطن بنتائج التنمية يهدر جهود المنظمات الدولية

محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي
محمود محيي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي
دينا النجار 
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 5:14 ص | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 5:14 ص
قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن كافة الدول وقعت على أهداف التنمية المستدامة وتعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى الاهتمام بتطوير التعليم والنقل والمواصلات وملفات الصحة والخدمات الأساسية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن عدم شعور المواطنين بنتائج التنمية يجعل مجهودات المنظمات الدولية بلا فائدة، موضحًا أن هناك فرق بين معدلات النمو وتحقيق التنمية، لذا تراعي المنظمات الدولية وضع خطط تشعر المواطنين بالتنمية.

وأوضح أنه لا يمكن تنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقًا لنمط واحد في كل الدول، حيث تختلف الدول في طبيعة مواردها الاقتصادية والمعدنية وديونها أو معدلات إنتاجها، مؤكدًا على ضرورة وجود قواعد رقابية صارمة لا ينفلت منها أحد لمتابعة الأداء وتحقيق التنمية.

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