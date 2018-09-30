مدينة السلام تستعد للملتقى العربي الأول لأنشطة مدارس الدمج والتربية الفكرية

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري، إن الرئيس السيسي سيفتتح غداً الاثنين، الملتقي العربى الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الفكرية، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بحضور عدد من الوزراء، ومجموعة من الدول العربية المشاركة، وعدد من الشخصيات القيادية والعامة بالدولة والإعلاميين والفنانين.

ويقوم الملتقى على إبراز مواهب أطفال مدارس مصر والدول العربية من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار خطة الوزارة لدمج طلاب التربية الخاصة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بهم.

ويقام الملتقى لأول مرة على أرض مصر، كأول ملتقى عربي رياضي فني ثقافي ترفيهي تنموي، ويضم مجموعة من الأنشطة التنموية للموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات «الجرافيك، والرسم، والتصوير، والتفصيل، والأنشطة الرياضية، وكرة القدم»، وإبراز مواهبهم وقد تم الانتهاء من إعداد خطة عمل كاملة تناولت كافة المحاور الفنية، والرياضية، والثقافية، والتنموية، والترفيهية للملتقى، والذي سيتضمن على هامشه مناقشة تطوير مجال التربية الخاصة ودمج طلابه في المجتمع من خلال عدة محاور محددة.

ويتضمن الملتقى مجموعة من العروض الفنية والثقافية والترفيهية لطلاب الاحتياجات الخاصة لعرض مهاراتهم، ودوري لكرة القدم الخماسية لطلاب الاحتياجات الخاصة، ومؤتمراً علمياً لدعم دمج طلاب الاحتياجات الخاصة، كما يستعرض الملتقى مجموعة من الأنشطة التنموية لطلاب الاحتياجات الخاصة في مجالات الرسم والجرافيك والتصوير وغيرها.

ويتيح الملتقى للطلاب عرض أفكارهم وقصص نجاحهم في المجالات المختلفة، إلى جانب عرض أبطال الفعاليات العالمية والإقليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة لإلهام الطلاب، حيث يعد الملتقى أول نافذة تمكن الطلاب من التعبير عن أنفسهم وقدراتهم الخاصة في تخطي العقبات.