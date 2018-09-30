«القاهرة» يرفض شراء 2% من حصة المقاولون العرب فى «مستقبل سيتى»

رفض بنك القاهرة ــ ثالث اكبر بنك حكومى ــ شراء 2% من حصة شركة المقاولون العرب فى شركة المستقبل للتنمية العمرانية المطور الرئيسى والمالك لمشروع مستقبل سيتى.

«أبلغ البنك الشركة بعدم رغبته إتمام الصفقة، وإمكانية دراسة الامر بعد الانتهاء من اجراءات طرح البنك فى البورصة» ــ حسب تصريحات مصادر تحدثت لــ «مال واعمال ــ الشروق»، اشارت إلى ان قيمة الصفقة 1.266 مليار جنيه لا تتناسب مع البنك فى الوقت الحالى.

وعرضت الشركة فى وقت سابق على بنك مصر شراء 2% من حصتها فى مستقبل سيتى، ولكن قام بنك مصر بترشيح القاهرة لإتمام الصفقة بدلا منه.

وقالت المصادر إن «المقاولون العرب» تدرس حاليا بدائل تمويل اخرى لتوفير السيولة التى تسعى الشركة الحصول عليها للصرف على المشاريع التى تتولى تنفيذها.

كانت «المقاولون العرب» عرضت بيع 4% من حصتها فى شركة المستقبل للتنمية العمرانية لصالح بنكى الأهلى المصرى ومصر بقيمة 2.5 مليار جنيه، لسداد جزء من الالتزامات المالية المستحقة على الشركة، وبالفعل قام البنك الأهلى فى يونيه الماضى باتمام الصفقة وشراء 2% من أسهم الشركة مقابل 1.266 مليار جنيه، بينما تتطلب إتمام الصفقة مع بنك مصر الحصول على موافقة من البنك المركزى نظرا لامتلاكه حصة اكبر ويتوزع هيكل ملكية الشركة بواقع 40% لبنك مصر، و5.65% لشركة مصر المالية للاستثمارات التابعة لبنك مصر، و34.42% لبنك الاستثمار القومى، و14.95% لشركة المقاولون العرب تنخفض إلى 10.95 % بعد بيع 4% إلى بنكى الأهلى ومصر، و4.98% للبنك الأهلى المصرى ويتضمن الاتفاق احتفاظ «المقاولون العرب» بحق إعادة الشراء كاملا أو على مراحل فى خلال عامين من تاريخ الشراء، وبنفس السعر الذى سيشترى البنكان الأسهم به، إضافة إلى الفوائد التى سيتم الاتفاق عليها.

وتعد شركة المستقبل للتنمية العمرانية المطور الرئيسى لمشروع «مستقبل سيتى» فى مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 11 ألف فدان، والمشروع يتضمن 5 مراحل مقسمة على 6 آلاف فدان للمشروعات السكنية المتكاملة و2.5 ألف فدان للطرق والمساحات الخضراء و2.5 ألف فدان للمشروعات الخدمية.