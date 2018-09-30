وزير البترول: اتفاقية نقل الغاز بين مصر وقبرص تفتح آفاقا جديدة للتصدير

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أهمية توقيع مصر اتفاقية لإقامة خط أنابيب بحري مباشر ينقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى محطات الإسالة في مصر.



وقال وزير البترول، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إن الاتفاقية ستفتح آفاقًا لإعادة تصدير الغاز إلى الخارج، ويعزز دور مصر الإقليمي في نقل الطاقة، موضحًا أن ترسيم الحدود بين مصر وقبرص واضح ولا يوجد دولة تستطيع منع هذا الاتفاق.



ونفى وجود أي اعتراض من الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق المصري القبرصي، متابعًا أن الاتحاد الأوروبي يرحب بذلك ووافق على الاتفاق بين مصر وقبرص لربط حقول الغاز عالميًا.



وعن ارتفاع أسعار البترول عالميًا؛ نتيجة للصراع السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تابع: «اتمنى انخفاض أسعار البترول؛ لأن سعر البترول يهلك الموازنة العامة للدولة»، موضحًا أن هناك طروحات جديدة للتنقيب عن البترول في البحر الأحمر سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.



يُذكر أن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وقع خلال شهر سبتمبر الجاري، اتفاقية مع ويورجوس لاكوتريبس وزير الطاقة والصناعة والسياحة والتجارة القبرصي، لإقامة خط أنابيب بحرى مباشر ينقل الغاز الطبيعي بين قبرص ومصر لتسيله وتصديره إلى الخارج.