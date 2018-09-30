وزير البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين خلال 3 سنوات

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تسير وفق خطة عمل تتضمن تطوير معامل التكرير، وإنشاء أخرى كبيرة، من أجل سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي، ووقف استيراد المواد البترولية من السولار والبنزين.



وأضاف وزير البترول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أمس السبت، أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من السولار والبنزين خلال 3 سنوات.



وتابع أن مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركة الإسكندرية الوطنية الذي تفقده أمس، يتم العمل عليه منذ 22 شهرًا، ويتضمن إنشاء وحدة إنتاج بنزين عالي الأوكتين، ستنتج حوالي 600 ألف طن سنويًا، ما يمثل ثلث كمية البنزين التي يتم استيرادها.



وواصل: «بدأ التشغيل التجريبي للمشروع منذ أسبوعين، ونستعد للافتتاح الرسمي»، مضيفًا: «جاري العمل على 6 مشروعات في مجال تطوير معامل التكرير، وتوسيع الطاقات التكريرية، متوقع الانتهاء منها تباعًا حتى 2022».



وتفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس السبت، أعمال التشغيل التجريبي، لمشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92 و95، بشركة «الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات-أنربك».



