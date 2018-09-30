المعاناة الفلسطينية يتم توظيفها من قبل الجماعات المتطرفة لتحقيق مصالحهم الخاصة



أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، رفض بلاده للتطرف، متابعًا: «سياستنا للتصدي للإرهاب ثابتة ولا نفرق بين جماعة وأخرى».

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي، في كلمته خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، أن الوضع يزداد خطورة خاصة مع توفير بعض الدول منابر إعلامية لخطاب الكراهية وللجماعات الإرهابية لنشر أفكارها.

وتابع: «هناك دولًا مارقة تقدم الدعم للجماعات الإرهابية، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاهها، مشيرًا إلى استغلال هذه الدول والجماعات المتطرفة القضية الفلسطينية وتوظيفهم معاناة الشعب الفلسطيني لتحقيق مصالحهم الخاصة، لذلك هناك حاجة ملحة إلى أن يتحرك المجتمع الدولي لحلها».

وعن الأزمة القطرية، أوضح: «موقفنا ضد الدوحة يأتي في إطار مواجهة التطرف وداعميه سواء كانوا دولًا أو جماعات»، مؤكدًا: «مسيرتنا مستمرة ضد خطر التطرف والإرهاب».

وتواصل الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، أعمال دورتها الثالثة والسبعين المنعقدة في نيويورك، منذ الثلاثاء الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكثر من 190 من قادة وزعماء دول العالم.