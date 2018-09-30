تعرف على مواعيد مباريات الاتحاد في البطولة العربية للسلة والقنوات الناقلة

أعلنت اللجنة العليا للبطولة العربية لكرة السلة والمقامة فى لبنان فى الفترة من 2 أكتوبر حتى 12 من نفس الشهر جدول مباريات البطولة ومواعيدها .
و تذاع مباريات البطولة العربية لكرة السلة علي قناة ( MTV ) الحاصلة علي نقل مباريات البطولة حصريا.
وجاءت مواعيد مباريات الاتحاد السكندري في البطولة كالتالي :
الثلاثاء : الاتحاد السكندري × النصر السعودى الساعة ٤ بتوقيت القاهرة
الأربعاء : الاتحاد السكندري × العربي القطري الساعة ٥ بتوقيت القاهرة
الجمعة : الاتحاد السكندري × بيروت اللبنانى الساعة ٨:٣٠ بتوقيت القاهرة
الاثنين : الاتحاد السكندري × الأهلي العماني الساعة ٧:٣٠ بتوقيت القاهرة
وكانت قرعة البطولة العربية لكرة السلة أوقعت الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى "تابع التفاصيل"