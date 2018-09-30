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تعرف على مواعيد مباريات الاتحاد في البطولة العربية للسلة والقنوات الناقلة

أحمد عبد العزيز
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 11:37 م | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 11:37 م

أعلنت اللجنة العليا للبطولة العربية لكرة السلة والمقامة فى لبنان فى الفترة من 2 أكتوبر حتى 12 من نفس الشهر جدول مباريات البطولة ومواعيدها .

و تذاع مباريات البطولة العربية لكرة السلة علي قناة ( MTV ) الحاصلة علي نقل مباريات البطولة حصريا.

وجاءت مواعيد مباريات الاتحاد السكندري في البطولة كالتالي :

الثلاثاء : الاتحاد السكندري × النصر السعودى الساعة ٤ بتوقيت القاهرة

 الأربعاء :  الاتحاد السكندري × العربي القطري الساعة ٥ بتوقيت القاهرة

 الجمعة :  الاتحاد السكندري × بيروت اللبنانى  الساعة ٨:٣٠ بتوقيت القاهرة

  الاثنين :  الاتحاد السكندري × الأهلي العماني الساعة ٧:٣٠ بتوقيت القاهرة

وكانت قرعة البطولة العربية لكرة السلة أوقعت الاتحاد السكندري في المجموعة الأولى "تابع التفاصيل"

 


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