«التعليم» تستحوذ على مليار جنيه من محفظة «الأهلى» للمسئولية الاجتماعية

قدر يحيى أبو الفتوح نائب رئيس «الأهلى المصرى» حصة قطاع التعليم من مساهمات البنك فى المسئولية الاجتماعية بما يقارب المليار جنيه.

واختتمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع الشريك الاستراتيجى البنك الأهلى المصرى فعاليات مسابقة «الباحثون الشباب» التى اطلقتها الوزارة فى ابريل الماضى بتنفيذ مؤسسة مصر الخير وبرعاية فودافون.

قام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكريم الدفعة الأولى من الطلبة الفائزين فى المسابقة وتكريم الطلاب الثلاثين الفائزين بالمراكز المتميزة، وذلك فى الحفل الختامى الذى أقيم بالديوان العام للوزارة وبحضور الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير ويحيى ابو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الأهلى المصرى ويسرا علام مستشار وزير التربية والتعليم للتسويق والترويج وحنان الريحانى رئيس قطاع التعليم العام بمؤسسة مصر الخير ومهيرة حسن رئيس قسم التنمية المجتمعية بشركة فودافون مصر ومجموعة من قيادات الوزارة والبنك الأهلى المصرى ومؤسسة مصر الخير.

واشاد الدكتور طارق شوقى بالتعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أهمية التواصل والتعاون مع الوزارة وذلك من اجل تحقيق الهدف الأول للدولة وهو بناء الإنسان المصرى ودفع عجلة التحضر والبحث العلمى بالمجتمع المصرى، مضيفا أن فكرة بنك المعرفة جاءت من صعوبة الحصول على المعلومة عند الأجيال القديمة، ولجعل جميع المعلومات الموثقة بين أيد الطلبة لسهولة وتيسير البحث العلمى.

وتحدث الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عن سعادته وفخره بالطلاب والأبحاث المقدمة، مشيدًا بالتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة لصالح المجتمع المصرى، وخاصة تعاون مربع الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والإعلام، وقدم التحية لكل المشاركين فى هذا العمل الكبير.

ومن جانبه اعرب يحيى ابوالفتوح عن سعادته بتلك الشراكة الاستراتيجية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى تعكس اهتمام البنك الأهلى المتزايد تحسين حياة المواطن المصرى اليومية وهو الأمر الذى يؤكده حجم مساهمات البنك خلال السنوات التى وصلت إلى اربعة مليارات جنيها والتى حظى قطاع التعليم فيها بنصيب كبير وصل إلى ما يقارب المليار جنيه، واضاف ان اسهامات البنك لا تقتصر فقط على التبرعات المالية وتطوير المبانى والإنشاءات والاهتمام بالتجهيزات المدرسية فقط، وانما تمتد إلى الاهتمام بالعنصر البشرى الذى يعد الركيزة الأساسية لنجاح المنظومة التعليمية والذى يتضح جليا فى اهتمام البنك بتطوير المهارات الفنية، حيث شارك البنك فى تدريب عدد من الكوادر التعليمية ككل فى اعمال التدريب المهنى فى المجالات المختلفة واعطائهم شهادة معتمدة بالتدريب تتيح لهم فرص عمل ما سيساهم فى القضاء على البطالة وتشجيع الاعمال الحرفية والفنية، مؤكدا شعوره بالفخر من استشعار العاملين بالبنك بالمسئولية تجاه مجتمعهم والذى اتضح فى تطوع عدد من العاملين لإقامة ورشة عمل تحت عنوان «الابتكار المصرفى» لنشر الوعى بين الطلاب المشاركين بالعمل المصرفى..

وعقب الحفل اكدت نرمين شهاب الدين أن المسابقة تأتى فى إطار التعاون المستمر والمثمر بين البنك الأهلى ووزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير وضمن مساهمات البنك الممتدة فى مجالات المسئولية المجتمعية والتى يعد التعليم أحد محاورها الرئيسية، حيث كان للبنك الأهلى السبق فى رعاية التعليم فى مصر برعاية برنامج العباقرة والذى يهدف البنك من رعايته إلى حث المجتمع على الاستثمار فى عنصر الشباب وتنمية مهاراته من خلال مسابقات فى كل المجالات العلمية والرياضية والأدبية بين طلبة المدارس الثانوية والجامعات ويتم مكافأة الطلبة الفائزون بمنح دراسية ورصيد نقاط يمنح للفائزين لتطوير بعض المدارس الحكومية مضيفة ان تنظيم المسابقة يأتى اتساقا مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة «مصر2030».