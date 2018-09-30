افتتحت وزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، باللغة العربية قبل أن تستخدم 3 لغات أخرى.

وفور صعودها المنصة لإلقاء كلمتها أمام الجمعية الـ73 للأمم المتحدة، اليوم الأحد، قالت: «مرحبًا، أنا هنا كوزيرة خارجية النمسا، وأريد أن ألقى كتابي باللغة العربية».

وأوضحت أنها تفعل ذلك لأن العربية لغة مهمة وجميلة وجزء من حضارة مهمة، وتعبر عن أولئك الذين يمضون في حياتهم رغم تعرضهم لظروف صعبة في الشرق الأوسط.

وأكملت: «درست في لبنان خلال سنوات الحرب كيف تواصل الناس حياتها رغم كل الظروف الصعبة، وهناك رجالا ونساء من بغداد وحتى دمشق مستمرون في حياتهم، وكل الاحترام لهؤلاء الأشخاص».

وتابعت: «كلنا جزء من بني آدم، ونحن هنا لدينا صوت ولابد من استعماله للتعبير عن الأشخاص خارج هذه الجلسة، الموجودين في الأزمات والحروب، لاسيما في الشرق الأوسط».

واستعانت بمقولة لكاتب ألماني، قال فيها إن البعض يرى فقط الموجودين في النور ولا يروا الموجودين خارجه.

وفي نهاية كلمتها العربية، وجهت الشكر للمترجمين على صبرهم، قبل أن تتحول للحديث باللغة الفرنسية.