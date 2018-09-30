إيران تنفي وجود تهديدات للمنشآت الأمريكية بالعراق

نفت إيران نفيا قاطعا وجود أية تهديدات للمنشآت الأمريكية في العراق ومنها القنصلية الأمريكية في البصرة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أمس السبت: "الاتهامات الأمريكية بهذا الشأن هي بلا أساس وهي جزء من سياسة المغامرات التي تجري في العراق".



أضاف قاسمي أن إيران تدين الهجمات التي تشن على البعثات الدبلوماسية خاصة وأن طهران نفسها كانت ضحية لمثل هذه الهجمات في البصرة.



وكان المتظاهرون المعارضون لإيران أضرموا النار في القنصلية الإيرانية بالبصرة بداية الشهر الجاري.



وكانت الخارجية الأمريكية أغلقت قنصليتها في مدينة البصرة الواقعة على الحدود الإيرانية جنوبي العراق بصورة مؤقتة لدواعي أمنية.



وبرر وزير الخارجية مايك بومبيو هذا القرار أول أمس الجمعة بوجود تهديدات دائمة على المنشآت الأمريكية في العراق نسبها إلى الحرس الثوري الإيراني ووحدته الخاصة المسماة فيلق القدس.



وقالت وزارة الخارجية إن الخدمات القنصلية للمواطنين الأمريكيين ستتم عبر السفارة في بغداد.