«صحة السويس»: انتهاء فحص 20 ألف مريض بفيروس «سي» حتى الآن

صرح وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، الدكتور لبيب محمد كمال، بأن القوافل الطبية المخصصة للفحص الشامل عن مرض فيروس «سي» -في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي بدأت فبرابر الماضي- انتهت من فحص 20 ألف مريض حتى الآن، مشيرًا إلى أن عدد الحالات الايجايبة التي ظهرت هي 1304 حالات.

وأشار «لبيب»، في بيان صحفي اليوم، إلى وجود حملات توعية من قبل المديرية بجميع الأحياء لحث المواطنين الحضور للكشف الطبي لاكتشاف المرض للاطمئنان أو تلقي العلاج فور التشخيص، مؤكدًا أهمية تحديد أماكن للمناطق البعيدة يتم الكشف الطبي لأهالي هذه المناطق توفيرًا عليهم الوقت.

وأضاف أن المواطنين المؤمن عليهم في التأمين الصحي يتم إرسالهم إلى مستشفى التامين لصرف العلاج، وغير المؤمن عليهم يتم صرف لهم العلاج من سيارات القوافل الطيبة الموجودة في 4 أماكن مختلفة.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الفترة المقبلة سيتم فحص المواطنين من علاج فيروس «سي» في الوحدات الصحية، علاوة على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الخاصة للعلاج في حالة إصابة أحد المواطنين بذلك المرض، مضيفا أن المستهدف لعلاج المواطنين من مرض فيروس «سي» 2020 بالمحافظة أكثر من 70 ألف نسمة للسن فوق 18 عامًا على مستوى الخمسة أحياء.