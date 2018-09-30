احتفل محرك البحث الأشهر «جوجل»، منذ 3 أيام، بمرور 20 عامًا على تأسيسيه في 1998، بعرض فيديو يحمل شعار «جوجل تستطيع الإجابة على كل أسئلتك».

وتضمن الفيديو ملخصًا لعمليات البحث الأكثر شيوعًا التي أجريت من خلاله على مدار العقدين الماضيين من مختلف أنحاء العالم، وانتهى بتوجيه «جوجل» الشكر لمستخدميه بأكثر من 40 لغة.

وفيما يلي ترصد «الشروق» أبرز الأسئلة التي تلقاها «جوجل» في عيد مولده، الذي يوافق 27 سبتمبر:

• 140 ألف سؤال عن مباراة النادي الأهلي والنجمة

بحث مستخدمو محرك البحث «جوجل»، في عيد مولده، عن نتائج المباراة التي أجريت بين الأهلي ونادي النجمة اللبناني الخميس الماضي، التي جاءت في إياب دور الـ32 للبطولة العربية، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتأهيله لدور الـ16.

واستخدم المستخدمون في ذلك اليوم، كلمات البحث التالية لسؤال «جوجل» عن «المباراة»؛ «مباراة الأهلي» 50 ألف مرة، «الأهلي» 50 ألف مرة، «مباراة الأهلي والنجمة» 20 ألف مرة، «نتيجة مباراة الأهلي اليوم»، 20 ألف مرة.

• 12 ألف سؤال عن الفنوات الناقلة للبطولة العربية

توجه المستخدمون إلى محرك البحث «جوجل»، لسؤاله في هذا اليوم عن القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية، التي أطلق عليها اسم الشيخ زايد آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة، مستخدمين كلمات البحث التالية؛ «القنوات الناقلة للبطولة العربية» 5 آلاف مرة، «القنوات الناقلة لمباريات اليوم»، 2000 مرة، إضافة إلى 5 آلاف عملية بحث أجريت للسؤال عن تردد قناة «أبو ظبي الرياضية» التي كان من المقرر أن تبث المباراة المذكورة أعلاه.

• 10 آلاف عملية بحث عن «تارة فارس»

أجرى مستخدمو «جوجل» 10 آلاف عملية بحث في ذاك اليوم عن وصيفة ملكة جمال العرق السابقة وعارضة الأزياء تارة فارس، وذلك عقب تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة اغتيالها، التقطته كاميرا مراقبة أحد المنازل المحيطة بمسرح الجريمة.

جدير بالذكر أن عارضة الأزياء العراقية تارة فارس، ولدت في 1995، من أب عراقي الجنسية، وأم من أصول لبنانية، واختيرت ملكة جمال بغداد في 2015، بمسابقة أقيمت في نادي الصيد العراقي.

• 2000 عملية بحث عن «عيد الصليب»

شهد «جوجل» في ذكرى ميلاده، 2000 عملية بحث عن احتفالات الأقباط بـ«عيد الصليب»، وإحياء ذكرى اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانة في القرن الرابع.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب المقدس مرتين، الأولى في السابع والعشرين سبتمبر من كل عام، والثاني في 19 مارس، بمناسبة ارتفاع الصليب المجيد على يد الإمبراطور هيراكليوس.

• مصريون يسألون «جوجل» عن موضوع تعبير

طالب عدد من المستخدمين «جوجل» في ذلك اليوم، أن يقترح عليهم بعض الموضوعات الإنشائية مستخدمين كلمة البحث «موضوع تعبير»، وهي ما أجري البحث عن 2000 مرة.