«محلية المنيا» تواصل أعامل صيانة أعمدة الإنارة بقرى مركز مغاغة

استكملت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، أعمال التجميل والتشجير، ورفع المخلفات بكافة أشكالها وصيانة، أعمدة الإنارة بقرى المركز، ضمن أسبوع النظافة والتجميل، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا.

وشملت أعمال النظافة قرى طنبدي، وأشنين، والشيخ زياد، حيث تضمنت أعمال التشجير والنظافة مدخل القرية من الجهة البحرية، وكوبري ابو نزلاوي، والشوارع الواقعة في نطاق أسوار المدارس، ومنطقة مركز شباب طنبدي.

قال اللواء إيهاب زهني رئيس المركز، إن الجهود مستمرة في رفع المخلفات والتشجير والتجميل، للوصول بالمركز إلى أبهى صورة، ولخلق بيئة نظيفة تُرضي المواطن، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير ميادين ومداخل القرى، بالتعاون مع الأهالي ومديرية الشباب والرياضة، والوصول إلى تفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل الارتقاء بالمجتمع.