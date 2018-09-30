فيورنتينا يصالح جماهيره بثنائية في أتالانتا بالدوري الإيطالي

استعاد فيورنتينا نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي ، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه أتالانتا اليوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز بولونيا على ضيفه أودينيزي 2 / 1، وجنوه على مضيفه فروسينوني بالنتيجة ذاتها، وتورينو على مضيفه كييفو 1 / صفر.

وارتفع رصيد فيورنتينا إلى 13 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي لقاءات المرحلة، في حين تجمد رصيد أتالانتا، الذي تكبد خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز السابع عشر (الرابع من القاع) مؤقتا.

وافتتح جوردان فيريتو، التسجيل لفيورنتينا في الدقيقة 63 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف كريستيانو بيراجي الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وصالح فيورنتينا جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب خسارته 1 / 2 أمام مضيفه إنتر في المرحلة الماضية، فيما تضاعفت معاناة أتالانتا، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة منذ فوزه على فروسينوني في مستهل مبارياته بالمسابقة.

وقلب فريق بولونيا تأخره بهدف أمام ضيفه اودينيزي إلى الفوز 2 /1 في وقت سابق اليوم.

وتقدم اودينيزي بهدف عن طريق إيناسيو بوسيتو في الدقيقة 32 ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك فيديريكو سانتاندير التعادل لبولونيا.

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة تكفل ريكاردو أورسوليني بتسجيل هدف الفوز لبولونيا.

الفوز رفع رصيد بولونيا إلى سبع نقاط في المركز الرابع عشر واحتل اودينيزي المركز الحادي عشر برصيد ثمان نقاط.