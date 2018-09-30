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فيديو.. وزير القوى العاملة: هذا هو حلمي كمواطن مصري

محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
إيفون مدحت 
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 7:47 ص | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 7:47 ص
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن حلمه كمواطن مصري وليس كمسؤول هو أن يرى مصر ضمن مصاف الدول العشر الأوائل اقتصاديًا، معقبًا: «جميعنا ننتظر تحقيق هذا الحلم الذي سيتحول إلى حقيقية في أقرب وقت».

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال لقائه ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، أنه بالرغم من الهزات التي تعرضت لها مصر منذ 2011، والتي ما زالت توابعها لم تختفِ بعد، إلا أن الجميع يتشاركون ذات الحلم.

وأوضح أن انضمام مصر لمصاف الدول العشر الأوائل اقتصاديًا على مستوى العالم أمر صعب لكنه ليس مستحيلًا، وسيتحقق إذا أخلص كل عامل ومواطن مصري في أداء دوره وعمله، مؤكدًا: «لو عملنا بإخلاص هنوصل، وربنا هيساعدنا». 


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