هجوم إسرائيلي على ريال مدريد لاستقباله «عهد التميمي»

*المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يعتبر استقبال «التميمي» «عار».. وموقع إسرائيلي: كرة القدم في خدمة «الإرهاب»



هاجم مسؤولون إسرائيليون، أمس، نادي ريال مدريد، الإسباني، لاستقباله الفتاة "عهد التميمي"، في ستاد البرنابيو الجمعة الماضية، حيث تقوم "التميمي"، بجولة أوروبية بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال، بعد قضائها حكما بالسجن مدته ثمانية شهور، إثر لطمها ضابطا من الجيش الإسرائيلي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، عمانويل نحشون، في تغريدة على حسابه على "تويتر" إدانته لاستقبال "التميمي" في النادي الإسباني، وكتب: "إنه من العار أن يستقبل ريال مدريد مخربة تحرض على العنف، ذلك ليس من قيم كرة القدم"، حسب وصفه.

كما نقلت القناة الإسرائيلية العاشرة عن السفير الإسرائيلي في إسبانيا دانييل كوتنر قوله في تغريدة على "تويتر": "إن عهد التميمي ليست مقاتلة من أجل السلام، وإن المؤسسات التي تستقبلها تعزز العنف بدل الحوار والتفاهم"، حسب ادعائه.

وشارك السفير الإسرائيلي تغريدته مع الحساب الرسمي على "تويتر" لنادي ريال مدريد، وحساب الحزب الاشتراكي الإسباني الذي التقى عدد من أعضائه عهد التميمي أيضا.

والجمعة الماضية، استقبل إيميليو بوتراغينيو، اللاعب السابق في ريال مدريد، والمدير الحالي لقسم العلاقات الدولية في النادي "التميمي"، مقدما لها قميص الفريق مطبوعا عليه اسمها باللغة الإنجليزية مع رقم 9.

من جانبه، هاجم موقع اخباري إسرائيلي يدعى "ميدا" نادي ريال مدريد بشدة وكتبت عنوانا لخبره: "كرة القدم في خدمة الإرهاب، عهد التميمي ضيفة شرف لدى ريال مدريد".

وأضاف الموقع في منشور على "فيسبوك": "دائما حلمتم بزيارة أحد نوادي الرياضة العالمية والتقاط الصور مع الكؤوس وتلقي معاملة الشخصية الهامة، كل ما عليكم لفعل ذلك هو مهاجمة جنود الجيش وتشجيع العمليات الانتحارية".

ومنعت السلطات الإسرائيلية عهد التميمي وباقي أفراد أسرتها من السفر، بداية الشهر الحالي، لكن حملة ضد القرار الإسرائيلي سمحت لها ولوالدها الذي يرافقها في جولتها الحالية بمغادرة الضفة.