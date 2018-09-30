قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، إن الولايات المتحدة ترى أن إيران، تشكل تهديدا للمنطقة والعالم، مشيرة إلى دعم طهران للإرهاب ومد الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

وأضافت في لقاء مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، أن واشنطن، ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران في شهر نوفمبر المقبل، بقطاع النفط والطاقة، مؤكدة أنها ستؤثر على النظام الإيراني بصورة كبيرة.

وأشارت إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قبل شهر، قائلة إنها تسببت في انسحاب شركات عديدة من إيران، موضحة أن الولايات المتحدة مستعدة لزيادة الضغط الاقتصادي على النظام الإيراني لتجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري، والحد من قدرتها على تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة.

وذكرت أن أمريكا تحاول استغلال اجتماعات الجمعية العامة الحالية للأمم المتحدة، لحشد طاقات المجتمع الدولي حول هذه العقوبات لتنفيذها على إيران ومنعها من وفرة المال الذي يمكنها من تنفيذ الأنشطة العدائية ضد حلفاء واشنطن في المنطقة.