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مؤسس «سي إن إن» تيد تيرنر يعاني من الخرف

تيد تيرنر مؤسس شبكة سي إن إن
تيد تيرنر مؤسس شبكة سي إن إن
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 2:19 ص | آخر تحديث : الأحد 30 سبتمبر 2018 - 2:19 ص
قال تيد تيرنر مؤسس شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية أنه يعاني من الخرف.

وذكر تيرنر (79 عاما)، السبت، في لقاء بثته محطة سي بي إس الإخبارية: "إن ما أعانيه هو شكل مخفف مما يسميه الناس زهايمر، لكنه ليس سيئا للغاية".

وجد تيرنر صعوبة في تذكر اسم مرضه، حيث قال: "لا أستطيع أن أتذكر الاسم"، وبعد برهة أضاف قائلا "إنه الخرف".

وأشار تيرنر إلى أن أعراض المرض هي الشعور بالتعب والإنهاك والنسيان.

وقال تيرنر إنه لم يعد يتابع أية أخبار ولا يشاهد إلا السي إن إن بين حين وآخر.

وأضاف قائلا إن ما يتوافق مع ذوقه أن تعرض القنوات الموضوعات بصورة متوازنة، وهذا طبعا ما هو إلا "رأي شخصي".

يهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصورة دائمة شبكة سي إن إن، ويتهمها بأنها تنشر الأخبار السلبية.

كان تيرنر أسس السي إن إن كقناة إخبارية بالحجز على الكابل عام 1980، وكانت حينها أول قناة تبث الأخبار لمدة 24 ساعة.

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