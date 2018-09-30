«التأمين الصحي»: العالم كله ينتظر مبادرة المسح الطبي الشامل في مصر

تفقدت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، مستشفى التأمين الصحي بأسيوط؛ للتأكد من جاهزية المستشفى لبدء حملة المسح الطبي الشامل لفيروس «سي».

وقالت في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، إنه «سيتم غدًا إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء مسح طبي شامل لـ50 مليون مواطن»، مضيفة أن «مستشفيات التأمين الصحي ستشارك وزارة الصحة في هذه المبادرة».

وأعربت عن أملها في نجاح هذه المبادرة، قائلة: «العالم كله ينتظر هذه المبادرة التي تشهدها مصر لأول مرة».

ويبدأ غدًا الاثنين، تطبيق المرحلة الأولى مبادرة المسح الطبي الشامل لفيروس «سي»، في تسع محافظات، وهي أسيوط، وجنوب سيناء، ومطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم.