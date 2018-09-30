36 مليار دولار من «الأهلى المصرى» لتمويل عمليات الاستيراد

منح البنك الأهلى المصرى ــ اكبر بنك حكومى ــ نحو 36 مليار دولار لتمويل عمليات الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة المختلفة، حسب تصريحات يحيى ابوالفتوح ــ نائب رئيس البنك لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

وقام البنك بتوفير هذه التمويلات من حصيلة التدفقات الدولارية التى حصل عليها البنك منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، والتى بلغت 36 مليار دولار، اتاحها البنك لتمويل عمليات الاستيراد، تبعا لتصريحات ابوالفتوح.

اضاف أن مصرفه يقوم بتمويل جميع العمليات التجارة للسلع الاساسية وغير الاساسية للقطاع الخاص والحكومى.

ووقع البنك الحكومى قبل اسبوعين اتفاقية تمويل بقيمة 600 مليون دولار مع بنك التنمية الصينى بغرض تمويل رأس المال العامل لعملاء البنك الأهلى وذلك فى اطار خطة البنك لتعزيز السيولة الدولارية لديه لإعادة ضخها فى تمويل المشروعات التى يقوم بتمويلها، وسبق ان اقترض البنك مبلغ 600 مليون دولار النصف الأول من العام من تحالف بنوك خليجية وعالمية لاعادة توجيه فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الكبرى.

وقال ابوالفتوح إن مصرفه لا يستهدف فى الوقت الحالى الحصول على قروض دولاية، مكتفيا حاليا بالقرض الذى وقعه مع الجانب الصينى.

وحصل البنك الحكومى خلال العام المالى 2016 ــ 2017، ما يتجاوز المليار دولار من مؤسسات تمويل خارجية لاعادة اقراضها فى السوق المحلية، منها اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون دولار وقع عليها البنك فى ابريل 2017 مع البنك الافريقى للاستيراد والتصدير تبلغ مدته ثلاث سنوات ويستهدف تمويل النشاط الصناعى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى مطلع العام الجارى وقع البنك على اتفاقتى تمويل مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد لمدة ثلاث سنوات احداهما بقيمة 190 مليون دولار والاخرى 200 مليون دولار بغرض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب تصريحات مسئول بالبنك الافريقى، وفى 2015، حصل البنك على قرض مجمع بقيمة 390 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات. ورتب الصفقة اتش.إس.بى.سى وسيتى والمؤسسة العربية المصرفية وبنك أبوظبى الوطنى وستاندرد تشارترد وبنك الاتحاد الوطنى

على جانب آخر، يعتزم الأهلى المصرى التخارج من مساهمات مباشرة يمتلكها البنك فى عدد 15 شركة بعائد متوقع مليار جنيه وذلك خلال العام المالى 2018 – 2019.

تتوزع المساهمات التى يعتزم البنك التخارج منها على عدد من الانشطة الاقتصادية المتنوعة وسبق ان تخارج من استثمارات مباشرة خلال العام المالى 2017 ــ 2018 بعائد 1.5 مليار جنيه فى قطاعات متنوعة منها الزيوت والثروة الحيوانية ومستخلصات الزيوت وذلك فى اطار خطة البنك الحكومى لتدوير محفظة الاستثمار المباشر التى يمتلكها.

وتبلغ اجمالى المحفظة الاستثمارية للبنك 12 مليار جنيه عبارة عن حجم مساهماته فى 166 شركة تعمل فى قطاعات اقتصادية واستثمارية متنوعة.

ويتبنى الأهلى المصرى استراتيجية للتخارج من مساهماته فى 66 شركة خلال ثلاث سنوات، بدأت من العام المالى الماضى بعائد متوقع ما بين 1.8 إلى مليارى جنيه، حيث باع البنك مساهماته فى 6 شركات خلال النصف الأول من العام المالى 2017 ــ 2018، بعائد مليار جنيه، بخلاف مليار جنيه اخرى عائد البنك من بيع اصول عقارية خلال الفترة الزمنية نفسها فى اطار خطة تستهدف تخلّص البنك من الاصول العقارية المملوكة له.