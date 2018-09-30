طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة غلق الحضانات التابعة للجمعيات الشرعية أو السلفية، التي تدرس للأطفال مناهج تحت مسمى نور البيان أو الفرقان، وتدس في المتن أفكار متطرفة.



وقال في لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، إنه واجه العديد من المشاكل خلال الفترة الماضية بسبب اهتمامه بإغلاق هذه الحضانات التي تشكل خطرًا على الدولة في المستقبل من خلال إنتاج زريعة إرهابية مستقبلًا، موضحًا أن إغلاق هذه الحضانات يعد استكمالات لثورة 30 يوليو.



وعن التهديدات التي تعرض لها من أصحاب هذه الحضانات، تابع: «لا أكترث لهذه التهديدات وهذا عمل أقابل به الله ورسوله وأتمنى أن يجعله الله في ميزان حسناتي»، مؤكدًا على أهمية نبذ العنف والتطرف من المناهج التي تدرس للأطفال حتى ننجح في مكافحة الإرهاب.



وأشار إلى ضرورة إعداد منهج موحد للحضانات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي للتغلب عن هذه المشكلة، معقبًا: «يمكن تدريس مناهج عن الفن والموسيقى والأنشطة لحين الانتهاء من إعداد مناهج للأطفال في الحضانات التابعة لوزارة التضامن».



