قال عماد سعودي، منظم ومؤسس «ماراثون الحمير» بقرية البراجيل، بمحافظة الجيزة، إن الفكرة طرأت على ذهنه منذ عام 2016 برفقة أحد الأصدقاء، وكان الغرض منها رسم البسمة على وجوه الناس، متابعًا: «بدأنا التفكير في فكرة نقدر نبسط بيها الناس، ولأننا في قرية ريفية، فاقترحنا نعمل ماراثون للحمير، والحمد لله قدرنا نقنع الناس».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن المسابقة تقدم جوائز عينية للفائز بالسباق، موضحًا أن هذا هو ما أعطى للماراثون مصداقية لدى الناس في نسخته الثانية، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

وأوضح أن المارثون في نسخته الثانية عام 2018، تم العمل فيه على شقين، الأول هو إسعاد الناس، إلى جانب إيصال رسالة للمسؤولين، للفت نظرهم إلى مكان إقامة الماراثون.

ولفت إلى أن الماراثون أقيم في طريق يؤدي إلى مجمع المدارس بالقرية، وهو مملوء بالقمامة، متابعًا: «كنا عايزين نرجع الابتسامة بسبب الضغوطات الحالية اللي بنعيشها، بنمشي في الشارع بنشوف أصدقاءنا مبيضحكوش».

وذكر أن عدد الحمير المشاركة في الماراثون بلغت 35 حمارًا، وتجاوز عدد الجمهور حوالي 3 آلاف مواطن، مشيرًا إلى اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية بهذا الماراثون.

وتابع: «الماراثون ده بيتعمل في أماكن كتير زي، في أوروبا زي كرواتيا»، موضحًا أن الجائزة التي قدمت للفائز بالماراثون كانت عبارة عن هاتف محمول.

ونظم «ماراثون الحمير» في نسخته الثانية، هذا العام، الجمعة الماضية في قرية البراجيل بمحافظة الجيزة، بمشاركة حوالي 35 حمارًا، وبحضور 3 آلاف فرد.